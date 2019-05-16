الألمان يجددون معارضتهم لإصلاحات #دوري_الأبطال والفرنسيون سيتقدمون باقتراح بديل

صحيفة الخليج الإلكترونية

جددت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم معارضتها مشروع الإصلاحات المرتبطة بمسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما كشف الاتحاد الفرنسي للعبة ورابطة المحترفين أنهما يعتزمان التقدم باقتراح بديل للاتحاد الأوروبي في الأيام القليلة المقبلة. وأعلنت رابطة الدوري الألماني إثر الجمعية العمومية التي عقدتها الأربعاء في أوفنباخ بمشاركة أنديتها المحترفة الـ36، أنها ترفض الإصلاحات المقترحة في موقف ليس بالجديد، إذ سبق نائب رئيس الرابطة بيتر بيترز أن أعلن عن رفض الخطط المزعومة من قبل الاندية الاوروبية الكبيرة لادخال إصلاحات جذرية على مسابقة دوري أبطال اوروبا.

وقال الرئيس التنفيذي للرابطة كريستيان زايفرت بعد اجتماع الأربعاء “سيكون لفكرة رابطة الأندية الأوروبية التي يتم مناقشتها حاليا، عواقب غير مقبولة على الدوريات الوطنية في أوروبا، وبالتالي لا ينبغي تنفيذها بهذا الشكل”.

وشدد “يجب ألا نسمح بأن تصبح البطولات الوطنية التقليدية أقل جاذبية لملايين الناس في جميع أنحاء القارة”.

وتشمل الإصلاحات الجدلية لمسابقات الاندية المطروحة من قبل رابطة الأندية الأوروبية ممثلة برئيسها ورئيس يوفنتوس الإيطالي أندريا أنييلي والتي تضم 13 ناديا ألمانيا مثل بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، استحداث بطولة قارية ثالثة مع اعتماد نظام الصعود والهبوط بين المسابقات الثلاث.

وتقضي الإصلاحات التي يبحث فيها الاتحاد الأوروبي رغم المعارضة الكبيرة لها، خوض 128 ناديا 647 مباراة بدءا من 2024 (مقابل 407 بين 2021 و2024) موزعة على المسابقات الثلاث.

وستتوزع الاندية الـ128 على الشكل التالي: 32 ناديا في دوري أبطال أوروبا، 32 ناديا في الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” و64 ناديا في مسابقة ثالثة مقسمة إلى اربع جداول على طريقة المناطق في البطولات الرياضية الاميركية.

ويبقى التركيز على تعديلات دوري الأبطال التي سينتقل من نظام ثماني مجموعات بأربعة أندية في كل منها، الى أربع مجموعات من ثمانية أندية على أن يضمن الستة الأوائل في كل مجموعة المشاركة في النسخة التالية من البطولة.

والنقطة الاكثر حساسية هي الطابع المغلق لهذه البطولة، فمن بين الاندية الـ32 المشاركة، وحدها أربعة بمقدورها التأهل عبر ترتيبها في بطولاتها الوطنية. أربعة آخرى ستتأهل عبر بلوغ نصف نهائي الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ”.

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والاهم ان 24 ناديا ستحتفظ بمراكزها بحسب مشوارها في دوري الابطال.