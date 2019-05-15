شكرا لقرائتكم خبر عن خلع كامل في «الورك».. إنهاء معاناة طفل بـ«مستشفى القريات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن أطباء العظام بمستشفى القريات العام، من إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر عامين، كان يعاني من خلع كامل في الورك للطرف الأيمن.

وقالت صحة القريات، في بيان لها، إنه بعد الفحص السريري، وإجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة اتضح أن الطفل يعاني من خلع ورك ولادي كامل للطرف الأيمن، وتم إجراء الرد المفتوح للخلع مع قص الحوض لزيادة تغطية الرأس المخلوع مع قص القسم القريب للفخذ الأيمن لتصحيح دوران الطرف السفلي مع التثبيت بشريحة معدنية خاصة.

وأضافت صحة القريات، أنه وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح، وتم وضع الجبس للطفل حالياً وهو بحالة صحية جيدة.