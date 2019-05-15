شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تودع 27.8 مليون دولار في «المركزي اليمني» لدعم السلع الأساسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، صرف الدفعة الـ23 من الوديعة السعودية المقدمة للبنك المركزي اليمني ضمن سلسلة الدعم المقدم من المملكة للسلع الغذائية الأساسية في اليمن.

وقال البرنامج إن الإعلان عن صرف الدفعة الـ23، يأتي استمراراً لمساهمة المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن الغذائي في الجمهورية اليمنية، واستكمالاً للدفعات السابقة.

وبلغت قيمة الدفعة العشرين 27.8 مليون دولار، لدعم السلع الغذائية الأساسية ومنها: القمح، الزيت، الحليب، الذرة، الأرز، والسكر.