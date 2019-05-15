«أمانة جدة» تُلزم محطات الوقود بتوفير أجهزة «مدى» خلال 60 يوماً

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ألزمت أمانة محافظة جدة مشغلي محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها، في المحافظة، بتوفير أجهزة نقاط البيع (مدى) قبل تاريخ ١٤٤٠/١١/١١هـ.
وقالت أمانة جدة في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “قريباً املأ خزان وقودك وادفع بواسطة مدى بحلول يوم 11/11/1440هـ”.
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