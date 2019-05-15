شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير جديد من «الأرصاد» بشأن الطقس المتوقع خلال رمضان.. حالات مناخية متطرفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تقريراً عن الحالة المناخية السائدة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ.

وبين التقرير، أن شهر رمضان في هذا العام يوافق الفترة ابتداءً من 6 مايو إلى 3 يونيو 2019م، حيث يأخذ شهر مايو الملامح المناخية لبداية فصل الصيف بالنسبة لمعدلات درجات الحرارة العظمى، واعتدال في درجات الحرارة الصغرى.

ويتصف شهر مايو بتراجع قمة الهطول المطري المنتشرة على المملكة مع تواجد للأمطار على غرب المملكة خاصة المرتفعات منها، كذلك على جنوب غرب وجنوب المملكة.

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وأوضح التقرير أنه من خلال تحليل مخرجات التوقعات لشهر رمضان هذا العام يُتوقع – بإذن الله – احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، بينما هناك فرصة بأن تكون أعلى من المعدل على بعض الأجزاء من شرق، وغرب المملكة، واحتمالية أن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة حول المعدل على معظم مناطق المملكة فيما عدا الأجزاء الجنوبية من المملكة، حيث يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف بمعدلاتها، كما يتوقع أن تتزايد نسب الرطوبة خاصة على الأجزاء الساحلية.

وتشير التوقعات – بمشيئة الله – لدرجات الحرارة السطحية على مكة المكرمة إلى معدلات درجات حرارة حول المعدل وهطول الأمطار حول المعدل، فيما تشير تحليل البيانات المناخية للمدينة المنورة أن يتصف الطقس بأنه حار خلال النهار يميل للاعتدال نسبياً ليلاً، بينما تتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع ومدى الرؤية الأفقية جيدة تتدنى في بعض الفترات لأقل من 5 كيلومترات بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

كما تشير التوقعات – بمشيئة الله – بشأن درجات الحرارة السطحية على المدينة المنورة إلى معدلات درجات حرارة متوقعة حول المعدل وهطول الأمطار بأعلى من المعدل.

فيما أشار التقرير إلى احتمالية وجود بعض حالات «الشذوذ المناخي»، التي تسمى بالحالات المتطرفة، وتهطل منها أمطار غزيرة، علماً بأن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى “الآنية”، التي تبث في الموقع الإلكتروني للهيئة، كما توفر الهيئة نسخة إلكترونية لهذا التقرير عبر موقها الرسمي.