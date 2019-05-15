السيسي: نتضامن مع الإمارات والسعودية وأمنهما من أمن مصر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس المصري استقبل ولي عهد أبوظبي في القاهرة

أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، خلال استقباله ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن التضامن الكامل مع الإمارات والسعودية للتصدي لكافة محاولات النيل من أمن واستقرار البلدين.

وشدد السيسي على موقف مصر الثابت تجاه أمن منطقة الخليج العربي باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن مباحثات السيسي وولي عهد أبوظبي، تناولت استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، لاسيما الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج وتعرض 4 سفن قرب سواحل الإمارات إلى أعمال تخريبية، فضلا عن الهجوم الذي تعرضت له محطتا ضخ بترول في المملكة العربية السعودية.

وأكد الرئيس المصري حرصه على مواصلة الارتقاء بأطر التعاون المشترك مع الإمارات في شتى المجالات.

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من جانبه أكد الشيخ محمد بن زايد أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين البلدين ومع الدول العربية الشقيقة للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والتصدي للتدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها، مشيدا بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.

وتطرق الجانبان أيضا إلى عدد من الأزمات، التي تمر بها بعض الدول العربية، حيث أعربا عن دعمهما لجهود التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تعاني منها المنطقة، مشددين على أولوية دعم سيادة الدولة الوطنية على أراضيها والحفاظ على وحدتها وتماسك مؤسساتها وحماية مقدرات شعوبها.

كما شدد الجانبان على ما تمثله العلاقات المصرية الإماراتية من نموذج للتعاون الاستراتيجي بين الأشقاء العرب، والإشادة بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين وحرصهما على مواصلة الارتقاء بأطر التعاون المشترك في شتى المجالات.