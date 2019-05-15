انت الان تتابع زوجة الشيخ طلال تكشف تفاصيل تعذيبه بسجون قطر (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أسماء ريان زوجة حفيد مؤسس دولة قطر، الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثاني

قالت "أسماء ريان" زوجة حفيد مؤسس دولة قطر، الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثاني، إن زوجها تعرّض لاعتقال تعسّفي وجرى تعذيبه وحُرِم من العناية الطبية داخل السجون القطرية. وأضافت في مؤتمر صحفي بمدينة جنيف السويسرية نقلته "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأربعاء، أن السلطات القطرية أجبرتها وعائلتها على إخلاء منازلهم ومغادرة الدوحة. وقالت "بدأت أخاف على حياة زوجي وحياتي وحياة عائلته". وأشارت إلى أن النظام القطري يدّعي زورا أنه يحترم حقوق الإنسان، مُطالبة بمحاكمة عادلة لدحض الاتهامات عن زوجها.

وتابعت :"أطفاله وأنا ندعمه وهو في هذه الحالة الصعبة التي يواجهها"، مشيرة إلى أن زوجها معتقل منذ عام 2013. وأردفت:"زوجي عانى على يد نظام الدوحة، إذ حكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما لأنه فقط طالب بحقوقه". وأعربت عن قلقها بسبب سياسة نظام الدوحة إزاء عائلتها، وقالت:" بدأت أخاف على حياة زوجي وحياتي وحياة عائلته"،