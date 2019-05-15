فيديو| تزايد عنيف في الهجمات المعادية للسامية بألمانيا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تزايدت وتيرة الهجمات المعادية للسامية في ألمانيا بنسبة 20%، حسبما أعلنت وزارة الداخلية. الوزارة أحصت 7701 عمل إجرامي خلال العام 2018 يصنف في خانة كراهية الأجانب. الأعمال الإجرامية التي لها علاقة بمعاداة السامية بلغت 1799 عملًا بزيادة مشابهة بحدود 20%. Advertisements وزير الداخلية المحافظ هورست شوفر قال إنّ نحو 90 % من المسؤولين عن هذه الأعمال يدورون في فلك اليمين المتطرف. التفاصيل من هنا:

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