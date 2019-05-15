الأمم المتحدة تتحدّث عن إقامة مناطق منزوعة السلاح في الحديدة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أكّد رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، مايكل لوليسجارد، اليوم الأربعاء، أنه يجب أن تكون هناك ترتيبات أمنية لحماية الموانئ الواقعة على الساحل الغربي لليمن، مشيرًا إلى ضرورة العمل على إقامة مناطق منزوعة السلاح في الحديدة.
وقال في مؤتمر صحفي عقده بنيويورك: "نسعى الآن لتأمين مسار مرور المساعدات الإنسانية في الحديدة.. نقوم بفحص ميناء الحديدة للتأكد من قدرته على استقبال السفن".
وشدّد على الالتزام بتنفيذ اتفاق الحديدة بشكل كامل، مشيرًا إلى أنّه يجري العمل لوضع آلية معينة لتحديد مع من سيعمل في خفر السواحل لحماية الموانئ.
وأوضح أنّ الهدف الأساسي للجنة يتمثل في جعل ميناء الحديدة خاليًا من أي مظاهر عسكرية، وأن يكون مناسبًا للملاحة، ويخضع لإشراف خفر السواحل، الذي سيتم تعيينهم لاحقًا.
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