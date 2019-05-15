الأمم المتحدة تتحدّث عن إقامة مناطق منزوعة السلاح في الحديدة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أكّد رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، مايكل لوليسجارد، اليوم الأربعاء، أنه يجب أن تكون هناك ترتيبات أمنية لحماية الموانئ الواقعة على الساحل الغربي لليمن، مشيرًا إلى ضرورة العمل على إقامة مناطق منزوعة السلاح في الحديدة.

وقال في مؤتمر صحفي عقده بنيويورك: "نسعى الآن لتأمين مسار مرور المساعدات الإنسانية في الحديدة.. نقوم بفحص ميناء الحديدة للتأكد من قدرته على استقبال السفن".

وشدّد على الالتزام بتنفيذ اتفاق الحديدة بشكل كامل، مشيرًا إلى أنّه يجري العمل لوضع آلية معينة لتحديد مع من سيعمل في خفر السواحل لحماية الموانئ.

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وأوضح أنّ الهدف الأساسي للجنة يتمثل في جعل ميناء الحديدة خاليًا من أي مظاهر عسكرية، وأن يكون مناسبًا للملاحة، ويخضع لإشراف خفر السواحل، الذي سيتم تعيينهم لاحقًا.

وكان المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث قد علق خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، على مسألة إعادة الانتشار في الحديدة قائلاً: "إعادة الانتشار في الحديدة يجب أن تتبعها خطوات".

وأضاف أنّ هناك خطوات ملموسة لتنفيذ اتفاق السويد، إذ انسحب الحوثيون من موانئ الحديدة، فيما وافقت الحكومة اليمنية على إعادة الانتشار هناك، وتابع: "كما قلت منذ توقيع اتفاق السويد، نحن لا نتوقع أن يكون تطبيق الاتفاق سهلا، لكن مع استمرار الالتزام من الأطراف كلها، ومع دعم هذا المجلس (مجلس الأمن)، وقيادة الجنرال مايكل (لوسيجارد) بدأنا نرى خطوات ملموسة نحو تطبيق اتفاق ستوكهولم".

واعتبر أنّ هذا التقدُّم سيسمح للأمم المتحدة أن تلعب الدور الأكبر، بالنظر إلى دعم اليمنيين وإدارة الموانئ والمراقبة، من خلال هيئات وآليات الأمم المتحدة، والمفتشين الذين على استعداد للذهاب إلى هناك.

وأوضح: "الأمم المتحدة مستعدة إلى مساعدة السفن، ونزع الألغام بالقرب من الموانئ"، ووجّه جريفيث الشكر للرئيس عبد ربه منصور هادي، قائلاً: "الحكومة اليمنية وافقت على إعادة الانتشار، وهذا أمر مرحب به كثيرا.. أنا ممتن للرئيس هادي لقيادته وأعرف أنه ملتزم بتطبيق اتفاق الحديدة، ويؤكد بشكل دائم على أهمية إعادة الانتشار".