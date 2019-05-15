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الإمارات تضيق الخناق على حزب الله بأحكام قضائية مشددة

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اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد على أربعة أشخاص من جنسية عربية، والسجن عشر سنوات على اثنين آخرين، بعد إدانتهم بتهم تشكيل خلية إرهابية تابعة لحزب الله، والتخطيط لجرائم إرهابية وأعمال تخريب ضد منشآت حيوية في الدولة.

 

وقالت شبكة "سكاي نيوز"، إنّ المحكمة الإماراتية أمرت بإبعاد المتهمين عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم الصادر بحقهم، ومصادرة أجهزة الاتصالات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة الخاصة بهم، وتحميلهم المصاريف القضائية كافة.

 

وأمرت المحكمة بتغريم أحد المتهمين الاثنين، الذين عوقبوا بالسجن عشر سنوات، مبلغ ثلاثة آلاف درهم عن تهمة حيازة بندقية هوائية دون ترخيص.

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وقضت المحكمة ببراءة خمسة أشخاص من الجنسية العربية، من جميع التهم المنسوبة إليهم.

 

وكانت نيابة أمن الدولة قد وُجَّهت إلى المجموعة المكونة من 11 شخصًا، تهمة القيام بتشكيل خلية إرهابية تابعة لجماعة حزب الله في لبنان، والتخطيط للقيام بأعمال تخريب إرهابية ضد منشآت وأماكن حيوية في دولة الإمارات وحيازة متفجرات وأجهزة تفجير عن بعد.
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