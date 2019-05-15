الإمارات تضيق الخناق على حزب الله بأحكام قضائية مشددة

وقالت شبكة "سكاي نيوز"، إنّ المحكمة الإماراتية أمرت بإبعاد المتهمين عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم الصادر بحقهم، ومصادرة أجهزة الاتصالات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة الخاصة بهم، وتحميلهم المصاريف القضائية كافة.
وأمرت المحكمة بتغريم أحد المتهمين الاثنين، الذين عوقبوا بالسجن عشر سنوات، مبلغ ثلاثة آلاف درهم عن تهمة حيازة بندقية هوائية دون ترخيص.
وقضت المحكمة ببراءة خمسة أشخاص من الجنسية العربية، من جميع التهم المنسوبة إليهم.
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