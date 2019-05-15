مباحثات تركية - روسية ترسم ملامح الخريطة السياسية والعسكرية في الشمال السوري

جاء ذلك في كلمة ألقاها أوغلو، بمقر رئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى التركية "YTB"، خلال لقائه مع عدد من الطلاب الأجانب، في العاصمة أنقرة.
وكان هجوم لجيش النظام السوري وحلفائه بدعم من روسيا استهدف في الآونة الأخيرة إدلب والمناطق المحيطة بها وأسفر عن تشريد أكثر من 150 ألف شخص وفقًا لما تقوله الأمم المتحدة، فيما يقول عمال إنقاذ ومسؤولون في الدفاع المدني إن ما يربو على 120 مدنيًّا قتلوا.
وأوضح أنّ العالم يمر حاليًّا بفترة تحوّل، وأنّ هذا التحوُّل يجلب معه فرصًا وتحديات جديدة.
وبحث الرئيس التركي أمس الأول الاثنين، مع نظيره الروسي آخر المستجدات في محافظة إدلب السورية، وجاءت المباحثات في اتصال هاتفي، وفق سلسلة تغريدات لرئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون الذي قال إنّ الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وآخر المستجدات في إدلب السورية وأكدا التزامهما بتفاهم سوتشي.
وأضاف ألطون أن أردوغان أكّد أنّ انتهاكات النظام السوري لوقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد خلال الأسبوعين الأخيرين، وصلت إلى مرحلة مقلقة، وبيّن أن أردوغان شدّد على أنّه لا يمكن إيضاح استهداف قوات النظام المدنيين والمدارس والمستشفيات وتدميرها بذريعة مكافحة الإرهاب، وفق تغريدات ألطون.
وأوضح أردوغان أنّه تم قطع مسافة جيدة في تطبيق تفاهم سوتشي حول إدلب، وأن الاعتداءات الأخيرة من شأنها أن تضر بالأهداف المشتركة.
وأمس الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع التركية إنّ الوزير خلوصي أكار ونظيره الروسي سيرجي شويجو بحثا عبر الهاتف التطورات في إدلب السورية وإجراءات خفض التوتر بالمنطقة.
وطالب رئيس الائتلاف السوري المعارض عبد الرحمن مصطفى، المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة في الملف السوري، بوضع حد لخروقات القصف على إدلب، ومنع أي اجتياح شامل لها.
وحذّر مصطفى من التداعيات السلبية التي قد تطال دول العالم بأسره في حال أي محاولة لاجتياح المنطقة" من قبل النظام السوري وحلفائه.
وتعرف منطقة خفض التصعيد في الأيام الأخيرة تطورات ميدانية كبيرة مع تصاعد الاشتباكات بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة.
وأفادت وكالة سانا الحكومية، بـ"اعتداء المجموعات الإرهابية بالصواريخ على مدينة السقيلبية" الخاضعة لسيطرة النظام في ريف حماة".
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