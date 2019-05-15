النيبالي "شيربا" يحقق رقما قياسيا بتسلق جبل إيفرست 23 مرة

استطاع النيبالي كامي ريتا شيربا (49 عاما) الوصول إلى قمة جبل إيفرست للمرة الثالثة والعشرين، الأربعاء، ليسجل رقما قياسيا جديدا في تسلق معظم قمم أعلى جبل في العالم، وقال شيربا إنه سيحاول تسلق القمة مرتين أخريين.

وتعد السياحة، التي تتضمن تسلق الجبال، هي المصدر الرئيسي للدخل في نيبال الفقيرة والتي يوجد بها ثمانية من أعلى 14 جبلا في العالم.

وذكرت مسؤولة إدارة السياحة من معسكر أسفل الجبل ميرا أشاريا أن كامي شيربا وصل إلى القمة التي يبلغ ارتفاعها 8850 مترا عبر طريق ساوث إيست ريدج برفقة متسلق آخر، وأوضح مسؤولون في مجال تسلق الجبال أن كامي تفوق بذلك بفارق قمتين على اثنين آخرين من المتسلقين.

كان كامي قال قبل التوجه إلى الجبل في مارس/آذار: "ما زلت قويا وأريد أن أتسلق ساجارماتا 25 مرة"، في إشارة إلى اسم جبل إيفرست بالنيبالية.

وينتهي موسم التسلق في مايو/أيار، وهناك مئات المتسلقين حاليا في إيفرست يحاولون الوصول إلى القمة من جانبي الجبل في نيبال والتبت.