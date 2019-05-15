دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي اليابان تبدأ صناعة صواريخ فضائية منخفضة التكلفة

ذكرت تقارير إخبارية أن شركة يابانية ناشئة قررت الاستثمار بشكل أكبر في مجال صناعة الصواريخ الفضائية منخفضة التكلفة، ومنافسة شركات أمريكية متخصصة في هذا المجال، مثل شركة سبيس إكس.

وقالت التقارير أن شركة انترستيلر تكنولوجي اليابانية أطلقت بالفعل صاروخًا غير مأهول إلى الفضاء قبل بضعة أسابيع، حيث وصل الصاروخ إلى ارتفاع 113.4 كم، قبل أن يسقط في المحيط الهادئ.

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وبحسب ما صرح به مؤسس الشركة، فمن المخطط إطلاق أول صاروخ مداري من صنع الشركة اليابانية خلال السنوات القليلة القادمة.

وأشارت التقارير إلى أن نشاط الصواريخ ذات التكلفة المنخفضة يمكن أن يساعد على تلبية الاحتياجات العلمية والتجارية في آسيا، مضيفة أن برامج الفضاء اليابانية أظهرت تكنولوجيا عالية المستوى، إلا أن التكلفة العالية كانت تعيق البلاد عن اللحاق بركب غزو الفضاء.

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