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وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء اليوم، أن طيران الجيش، تمكن وفق معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن، من تنفيذ ضربات مركزة أسفرت عن قتل ثلاثة إرهابيين.
© AFP 2019 / Ahmad al-Rubaye
وتواصل القوات العراقية، وبإسناد من قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش، عملياتها لتعزيز الأمن وإلقاء القبض على المطلوبين، حيث باشرت قطعات قيادة عمليات صلاح الدين، والقطعات الملحقة بها، منذ أواخر شهر أبريل / نيسان الماضي، بتطهير وتفتيش المنطقة في جبال حمرين.
وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في ديسمبر/ كانون الأول، عام 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة مزعومة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش العراقي ينفذ قصفا مكثفا لأوكار "داعش" شرقي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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