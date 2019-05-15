لأول مرة هذا العام... ظاهرة مناخية جديدة في مصر

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا، والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية الغربية المصرية.
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
وأضاف الدكتور إبراهيم عطا: "النصف الثاني من الربيع دائما ما يسجل درجات حرارة أكثر من فصل الصيف نفسه".
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، في الشمال المصري، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة، وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر، والرياح جنوبية غربية.
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