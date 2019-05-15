هزة أرضية تضرب فلسطين والأردن

وضربت الهزة غرب السواحل الفلسطينية عند الساعة 7.53 مساء بتوقيت الأردن، كما نقلت وكالة "عمون" الإخبارية.
وقال رئيس مركز الزلازل الأردني الدكتور محمود القريوتي، في تصريح صحفي، أن الهزة التي وقعت على عمق 10 كيلومترات شعر بها سكان المملكة ومن ضمنها العاصمة عمان.
وتشهد مناطق مختلفة من الممكلة الأردنية خاصة مناطق الجنوب نشاطا زلزاليا لوقوعها في حفرة الانهدام على الشق السوري الافريقي (فالق البحر الميت)، ما جعلها عرضة لهزات أرضية نتيجة تحرك الألواح التكتونية في باطن الأرض.
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