برلماني تركي: يتعين محاسبة إسرائيل على جرائمها

أنقرة / علي كمال أكان / الخليج 365



شدد رئيس "مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الفلسطينية"، حسن توران، على ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين.



جاء ذلك في بيان صادر عن توران، النائب في البرلمان التركي، الأربعاء، بمناسبة الذكرى الـ 71، للنكبة الفلسطينية.



وقال توران إنه "من الضروري محاسبة إسرائيل، على جرائم القتل ضد الفلسطينيين، وبناء المستوطنات، وضمها إلى الأراضي المحتلة".



وأضاف أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة وباقي المناطق الفلسطينية، يتسبب في معاناة الآلاف من الفلسطينيين، ويمنع إيصال أبسط المساعدات الإنسانية إليهم، مثل المياه والمواد الغذائية والطبية.



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كما عبر عن دعمه للمقاومين الفلسطينيين الشرفاء، ودعا إلى تسهيل عودة اللاجئين إلى أراضيهم وبيوتهم.



وأشار إلى أن نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني ينتظرون العودة إلى وطنهم.



ويُطلق مصطلح "النكبة" على عملية تهجير الفلسطينيين، من أراضيهم على يد "عصابات صهيونية مسلحة"، عام 1948.



واضطر نحو 900 ألف فلسطيني لمغادرة ديارهم، في ذلك العام الذي شهد تأسيس دولة إسرائيل، هربا من "مذابح" ارتكبتها عصابات صهيونية، أدت إلى مقتل نحو 15 ألف فلسطيني، بحسب تقرير حكومي فلسطيني.

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