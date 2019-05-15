أردوغان وعبد المهدي يؤكدان أهمية إقامة تعاون عسكري بين البلدين

أنقرة/ الخليج 365
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إنه اتفق مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على أهمية إقامة تعاون عسكري بين البلدي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بعد لقاء جمعها في العاصمة أنقرة.
وأوضح أردوغان أن الجانبين اتفقا على ضرورة إبرام اتفاق تعاون عسكري.
وأضاف أنهما أكدا منح الأولوية لتنمية المناطق الأكثر تضررًا من تنظيم داعش الإرهابي، وإنشاء ممر تجاري يمتد من الأراضي التركية إلى جنوبي العراق.
وتابع:" أكدنا أهمية تفعيل خط أنابيب نفط كركوك- جيهان المتضرر من قبل داعش في أقرب وقت".
وفي 31 أغسطس/ آب 2017، أعلن رئيس الوزراء العراقي آنذاك، حيدر العبادي، تحرير جميع المدن والبلدات التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش.
يشار أن التنظيم الإرهابي بدأ اجتياحًا واسع النطاق شمالي وغربي البلاد، عام 2014، وتحكم في ذروة صعوده بنحو ثلث مساحة العراق.
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