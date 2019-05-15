ضابط عراقي: مقتل 9 من "داعش" في عملية إنزال جوي بالأنبار

الأنبار/ سليمان القبيسي/ الخليج 365
أفاد ضابط بالجيش العراقي، أن 9 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، قتلوا، الأربعاء، في عملية إنزال جوي بصحراء الأنبار (غرب).
وقال العقيد وليد الدليمي، للأناضول، إن "جهاز مكافحة الإرهاب (تابع للدفاع) نفذ عملية إنزال جوي، بإسناد من طيران الجيش، في صحراء وادي حوران، جنوبي قضاء الرطبة، غربي الأنبار".
وأضاف أن القوة "تمكنت من قتل 9 إرهابيين من داعش، وتدمير أنفاق وعبوات ناسفة ومخابئ".
يذكر أن القوات العراقية حررت جميع مدن الأنبار من "داعش"، نهاية 2017، وتواصل ملاحقة خلاياه في المناطق الصحراوية.
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