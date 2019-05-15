أكبر جمعية حقوقية في المغرب تحذر من "صفقة القرن": حق العودة لا يزول

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365

حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر جمعية حقوقية في البلاد) من "صفقة القرن" التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

جاء ذلك بحسب بيان للجمعية ، الأربعاء، بمناسبة "ذكرى اغتصاب فلسطين عام 1948".

وقالت الجمعية إنه "سيتم الإعلان عن الجانب الخفي من هذه الصفقة، خلال الشهر المقبل، ويتمثل في ضم إسرائيل للضفة الغربية وبذلك سيتم إنهاء القضية الفلسطينية؛ كقضية تحرر وطني".

ولفت البيان إلى أن "حق العودة لا يزول بالتقادم وبناء المستوطنات، بل حق مشروع للشعب الفلسطيني، يستمد قوته من الشرعية الدولية، والمواثيق الكونية لحقوق الإنسان".

وطالبت بـ"إعادة إدراج الصهيونية على قائمة المنظمات العنصرية في العالم؛ ومحاكمة قادة إسرائيل المدنيين منهم والعسكريين على ما اقترفوه - ومازالوا - من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في حق الشعب الفلسطيني الأعزل".

Advertisements

ودعت كل الجهات ببلادها إلى اتخاذ مبادرات نضالية للتصدي لكل أشكال التطبيع مع الكيان وللتغلغل الصهيوني في المجتمع.

وأشادت الجمعية بالحركة العالمية التي تقاطع إسرائيل أو تسحب الاستثمارات منها وفرضت عقوبات ضدها.

ودعت الهيئات الأممية لتحمل مسؤولياتها في حماية الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس على كامل ترابه الوطني.

و"صفقة القرن" هي خطة سلام تعتزم الولايات المتحدة الكشف عنها في يونيو/حزيران المقبل.

ويتردد أن تلك الخطة تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بينها وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.