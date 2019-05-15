واشنطن تايمز: صواريخ إيرانية بالعراق وراء الحشود الأمريكية بالمنطقة

مصطفى كامل/الخليج 365

قالت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، الأربعاء، إن الحشود العسكرية الأمريكية الأخيرة في الشرق الأوسط، وراءها معلومات استخباراتية عن تحريك صواريخ إيرانية.

وأضافت الصحيفة أن تحريك الصواريخ جاء لتكون في مدى القوات الأمريكية بالمنطقة، وتقف وراء الخطوة ميليشيات مدعومة من إيران بالعراق.

وأفادت الصحيفة، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة دون الكشف عنها، أن تلك المعلومات كانت سببًا أيضا في الزيارة المفاجئة من جانب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للعراق أوائل الشهر الجاري.

وأضافت أن بومبيو قال لمسؤولين عسكريين عراقيين، أثناء الزيارة، إنه يتعين على القوات العراقية السيطرة على الميليشيات الإيرانية وكفها عن تهديد المصالح الأمريكية.

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ولم يرد أي تعليق فوري من جانب الولايات المتحدة على ما ذكرته الصحيفة .

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

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