لجنة طبية: 14 إصابة في محاولة لإزالة الحواجز باعتصام الخرطوم

الخرطوم/ الخليج 365

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الأربعاء، إصابة 14 من المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، بينها 7 بالرصاص، خلال محاولة إزالة الحواجز والمتاريس من جانب قوات "الدعم السريع" (تتبع الجيش).

جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، اطلعت عليه الخليج 365.

وأشارت اللجنة إلى أن الإصابات الــ7، بطلق ناري جاءت في الصدر، والركبة، والبطن، والساق، والإصابات الأخرى ضرب بالحجر على الرأس، إلى جانب حالة اختناق، وضرب بالعصي على الرأس، وإصابة في العنق بكعب البندقية.

وسبق أن نفت قوات "الدعم السريع"، التي تتبع الجيش، تورطها في استخدام العنف لفض الاعتصام.

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وفجر الأربعاء، اتفق المجلس العسكري السوداني و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، على كامل هياكل المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي، وصلاحيتهم.

وأعلن المجلس العسكري، تشكيل لجنة تقصي حقائق في أحداث محيط الاعتصام، ولجنة أخرى ميدانية مشتركة بشأن الاعتصام، وثالثة تشرف وتنسق بين لجنتي تقصى الحقائق واللجنة الميدانية.

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.