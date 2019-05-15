تقارير اقتصادية: أرباح #أرامكو تتجاوز إجمالي عائد أكبر 5 شركات نفط في العالم

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف تقرير اقتصادي، عن أن أرباح شركة النفط السعودية «أرامكو»، خلال العام الماضي، بلغت 224 مليار دولار، وهو ما يتجاوز إجمالي أرباح أكبر خمس شركات نفط في العالم بعد الشركة السعودية، وهو ما قد يفسر صفقات الاستحواذ، التي عقدتها الشركة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن «أرامكو» استحوذت في يناير الماضي على حصة من شركة «هيونداي أويل بنك» الكورية الجنوبية، ووافقت على إقامة مصفاة نفط في شمال الصين؛ بقيمة 10 مليارات دولار في فبراير الماضي، واشترت حصة مسيطرة من شركة البتروكيماويات السعودية «سابك» في مارس الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج، أن البيانات المالية التي قدمتها «أرامكو»، يوم 16 أبريل الماضي، مع طرحها سندات في السوق المالية الدولية، أتاحت للمستثمرين الاطلاع على حسابات الشركة السعودية لأول مرة؛ منذ تأميمها في أواخر سبعينيات القرن الماضي.

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وحسب هذه البيانات، زادت أرباح «أرامكو» قبل حساب الضرائب والفوائد خلال العام الماضي، بنسبة 35% سنويًا إلى 224 مليار دولار، وهو ما يزيد على إجمالي أرباح أكبر 5 شركات نفط في العالم، وهي «بترو تشاينا» الصينية و«شل» البريطانية، و«إكسون موبيل» الأمريكية، و«بي.بي» البريطانية، و«شيفرون» الأمريكية.

وبلغت أرباح الشركات الخمس في العام الماضي، نحو 210 مليارات دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج، إلى أن انخفاض تكاليف تشغيل «أرامكو»، حقق لها هامش أرباح تشغيل بلغ 71% في العام الماضي. ويبلغ صافي أرباح الشركة نحو 111 مليار دولار، بعد سداد ضرائب للحكومة قيمتها 102 مليار دولار.