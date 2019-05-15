شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة نادرة.. شركة عملاقة بالرياض تدفع 33 مليون ريال عمولات لموظف سعودي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

ألزمت المحكمة العمالية في الرياض إحدى الشركات العملاقة بدفع 33 مليون ريال تمثل قيمة عمولات لمدير مبيعات سعودي كان يعمل لديها.

وتقدم المدعي للمحكمة العمالية في الرياض مطالباً بإلزام الشركة بعمولته في عدد من المبيعات تمثل عقوداً مختلفة مع عدد من الجهات استطاع أن يبرمها لصالح الشركة أثناء عمله فيها.

وأكدت المحكمة في منطوق الحكم أن المدعي قدم ما يثبت دعواه من عقد العمل وبيان عمولات سبق أن صرفتها الشركة له، بالإضافة إلى تقديمه مستندات تتضمن مبيعات بمبالغ مالية ويقابلها نسبة العمولة.