شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن السيبراني» يحذر من ثغرة خطيرة في منتجات «Apple».. أضرارها فادحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيراً أمنياً عالي المستوى، بخصوص ثغرة أمنية في بعض منتجات شركة Apple.

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وقال المركز إن الثغرة تسبب العديد من الأعطال على الأنظمة، أبرزها: السماح للمخترق بالوصول لصلاحيات المستخدمين وتغييرها والتحكم بالجهاز.

ودعا المركز التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني المستخدمين إلى التحديث الفوري للمنتجات المتأثرة، من خيار تحديث البرامج في الإعدادات أو من المتجر الرسمي (APP Store).

وأوضح المركز أن الثغرة قد تسبب اختراق أجهزة المستخدمين، وتسريب البيانات الشخصية للمستخدم، وكذلك تسبب توقفاً مفاجئاً في التطبيقات وتلف الذاكرة.