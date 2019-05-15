شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يلتقي السفير الأمريكي.. بحثا عدداً من الموضوعات المهمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بجدة اليوم الأربعاء، السفير الأمريكي المعين لدى المملكة جون أبي زيد، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال ‎بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حضر الاستقبال مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بالخيور.