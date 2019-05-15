الرئيس المصري يستقبل ولي عهد أبوظبي في القاهرة

استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في القاهرة، الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ محمد بن زايد وصل إلى القاهرة، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان في مقدمة مستقبليه.
من جهته، قال بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية :"يستقبل السيد الرئيس اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ليحل ضيفا كريما علي وطنه الثاني مصر".
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