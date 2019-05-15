بعد غلق باب الترشح للرئاسة.. الأوضاع السياسية في كردستان العراق مستقرة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي باتت الأوضاع في إقليم كردستان العراق أكثر استقرارًا بعدما حسم ملف الترشح لرئاسة الإقليم.

على مدار عام كامل، ظل فيه منصب رئيس الإقليم شاغرًا، حتى أعلن البرلمان منذ يومين تفعيل قانون انتخابات الرئاسة، بتصويت 89 نائبًا.

وكادت الخلافات السياسية، التي اندلعت بين الأحزاب الكبرى في الإقليم حول توزيع المناصب السيادية والحقائب الوزارية، أن تعصف بالوضع السياسي فيه.

شروط الترشح

وبحسب قانون رئاسة الإقليم فإنه يجب أن تتوفر عدة شروط لمن يرشح نفسه للمنصب أهمها أن لا يقل عمره عن 40 عاما.

وأن يكون من مواطني وساكني إقليم كردستان، متمتعا بجميع حقوقه السياسية والمدنية.

ويجري الحديث عن اختيار ثاني رؤساء الإقليم، منذ الغزو الأميركي ــ البريطاني للعراق عام 2003 ومنح المحافظات الشمالية ذات الغالبية الكردية إقليمًا يتمتع بحكم شبه مستقل عن بغداد، والذي تشير الأنباء إلى ارتفاع حظوظ رئيس حكومة إقليم كردستان المنتهية ولايته نيجيرفان بارزاني للظفر بالمنصب.

الرئيس المقبل

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ونقلت تقارير إعلامية عراقية عن مصادر مقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان السابق مسعود البارزاني، وجود اتفاق مبدئي مع الاتحاد الوطني الكردستاني على ترشيح نيجرفان بارزاني للمنصب.

وأشار إلى أن أياً من الحزبين الرئيسيين في كردستان لم يرشحا أية شخصية أخرى يمكن أن تنافس البارزاني.

وكشف عن استمرار المفاوضات بشأن توزيع الوزارات وبقية المناصب المهمة في إقليم كردستان، موضحاً أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد انتخاب الرئيس، ثم الإعلان عن التشكيلة الحكومية بشكلها النهائي.



دعم ثلاثي

وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان إقليم كردستان أوميد خوشناو أن مرشح حزبه لرئاسة الإقليم نيجرفان بارزاني يحظى بدعم ثلاثة أحزاب مهمة هي حزبه، والاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة التغيير.

ونقلت وسائل إعلام كردية عن خوشناو قوله إن البارزاني الآن هو مرشح لأحزاب تمتلك 91 مقعدًا من أصل 111، عدد مقاعد برلمان كردستان، موضحا أن رئيس كردستان سيتم انتخابه في الفترة التي تتراوح بين 20 و25 من الشهر الحالي.

وتابع "بعد أداء رئيس إقليم كردستان اليمين القانونية في البرلمان، ستقوم الكتلة الأكبر بتقديم مرشحها لرئيس الحكومة، وتسليم اسمه بعد ذلك لرئيس الإقليم"، مبيناً أن رئيس كردستان سيقوم بدوره بتكليف المرشح رسمياً بإكمال الحكومة خلال مدة 30 يوماً يتم بعد ذلك التصويت على منح الثقة للحكومة.

نيجرفان بارازاني

ونيجرفان البارزاني المولود عام 1966 هو حفيد مؤسس "الحزب الديمقراطي الكردستاني مصطفى البارزاني، وابن شقيق مسعود البارزاني، هاجر إلى إيران مع عائلته عام 1975 وأكمل دراسته في العلوم السياسية بجامعة طهران، وانتمى لـ "الحزب الديمقراطي" عام 1989، وانتخب عام 2006 كأول رئيس وزراء في اقليم كردستان وانتهت ولايته عام 2009، قبل أن يتم انتخابه لولاية ثانية عام 2012.

وفيما يتعلق برئاسة إقليم كردستان، فقد تأسست كمؤسسة رسمية عام 2005، وقام برلمان كردستان في العام ذاته بانتخاب مسعود البارزاني كأول رئيس للإقليم، وفي عام 2009 انتخب مواطنو كردستان البارزاني للمنصب، وفي عام 2013 قام برلمان الإقليم بتمديد ولاية مسعود البارزاني الذي غادر المنصب على خلفية فشل استفتاء الانفصال عن العراق الذي جرى بكردستان في سبتمبر/ أيلول 2017.

وفي السياق، رشح المحامي ريبوار عزيز مصطفى نفسه لمنصب رئيس إقليم كردستان، موضحاً خلال تصريح صحفي أنه قدم نفسه كمرشح مستقل.



وكانت خلافات سياسية قد نشبت بين القوى الرئيسية في الإقليم وساعدت عليها الأوضاع السياسية والعسكرية التي عاشها العراق منذ العام 2014 بعد ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي، ثم تجددت تلك الخلافات إبان الإنتخابات البرلمانية العراقية وترشيح اسم رئيس العراق، وعقد الحزبين الكبيرين سلسلة من الحوارات والمشاورات إلى أن تم التوافق مؤخرا، لإخراج الإقليم من حالات الفراغ السياسي.