في ذكرى النكبة.. مواطنو جنوب إفريقيا: القمع الإسرائيلي أسوأ من «الأبارتايد»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي شهدت كيب تاون، عاصمة جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، مظاهرة احتجاجية، شارك فيها العشرات، بمناسبة الذكرى الـ 71 للنكبة الفلسطينية.

ونُظمت المظاهرة، التي شارك فيها نحو 350 شخصًا بالتعاون بين عدد من منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها "وقف القدس"، بحسب وكالة "الأناضول".

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وردّد المتظاهرون، أمام مقر ولاية المدينة، شعارات مطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المشارك في المظاهرة عبد الله غريفات، إن نظام القمع الإسرائيلي "أسوأ" من نظام الأبارتايد (الفصل العنصري) الذي تم تطبيقه في جنوب إفريقيا، كما انتقد صمت المجتمع الدولي، حيال السياسات الإسرائيلية العدوانية تجاه الفلسطينيين، حسب تعبيره.

ويُطلق مصطلح "النكبة" على عملية تهجير الفلسطينيين، من أراضيهم على يد "عصابات صهيونية مسلحة"، عام 1948.

واضطر نحو 900 ألف فلسطيني لمغادرة ديارهم، في ذلك العام الذي شهد تأسيس دولة إسرائيل، هربا من "مذابح" ارتكبتها عصابات صهيونية، أدت إلى مقتل نحو 15 ألف فلسطيني، بحسب تقرير حكومي فلسطيني.