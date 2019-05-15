السودان| إطلاق نار ثانٍ على معتصمي القيادة العامة.. وشهودٌ يتهمون الجيش

وقال شهود عيان لوكالة "الأناضول"، إنّ عناصر من قوات الدعم السريع (تابعة للجيش)، أطلقت الرصاص على المعتصمين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، وأنّ إطلاق الرصاص جرى في شارع الجمهورية المؤدى إلى مقر الاعتصام، أمام قيادة الجيش، ما أسفر عن ثماني إصابات بعضها خطيرة، دون تفاصيل.
ولم يرد على الفور توضيح من قوات الدعم السريع، أو أي جهة رسمية، بخصوص هذه الاتهامات.
وأمس الأول الاثنين، أطلق مسلحون الرصاص على المعتصمين، فقتلوا ستة أشخاص، وقالت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الحراك الشعبي، إن المهاجمين كانوا يرتدون زي قوات "الدعم السريع"، ويستخدمون سيارات تحمل شعارها.
بينما ذكرت هذه القوات، أمس الثلاثاء، أنّ جهات ومجموعات تتربص بالثورة (لم تسمها) تقف خلف الهجوم على المعتصمين.
وأعلن المجلس العسكري، تشكيل لجنة تقصي حقائق في أحداث محيط الاعتصام، ولجنة أخرى ميدانية مشتركة بشأن الاعتصام، وثالثة تشرف وتنسق بين لجنتي تقصى الحقائق واللجنة الميدانية.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عامًا في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
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