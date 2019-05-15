شكرا لقرائتكم خبر عن الأحزاب السياسية فى تونس تطلب تمديد فترة تسجيل الناخبين للإنتخابات التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتزم عدد من الأحزاب السياسية، التقدم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بطلب لتمديد فترة تسجيل الناخبين للانتخابات التشريعية، ومن بين هذه الأحزاب حزب التكتل، وحركة الشعب، والتيار الشعبى، وحزب المسار، والبديل، والجبهة الشعبية، والحزب الجمهورى، وذلك لتسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين المحتملين وخاصة تسجيل أكبر عدد من الجالية التونسية بالخارج.

وأوضح زهير مغزاوى، أمين عام حركة الشعب، فى جريدة الصباح اليومية التونسية، أن هذا الطلب مرده أن هناك حوالي 3،5 مليون ناخب محتمل غير مسجل، حيث أن عملية التسجيل لم تتجاوز الى حد الآن مليون ناخب جديد معتبرًا أن نسق التسجيل لن يكون في أوجه خلال شهر رمضان نظرا لخصوصية الشهر مضيفا أنه لن يوجد إشكال تقني بالنسبة الى هيئة الانتخابات للتمديد في فترة التسجيل إلى شهر يوليه المقبل.

كما أشار المغزاوي الى وجود مشكلة حقيقية بالنسبة للتسجيل في الخارج اذ توجد صعوبات كبرى فى تسجيل الناخبين، مؤكدًا أنه كلما كان عدد المسجلين كبيرا كلّما كانت إمكانية المشاركة فى الانتخابات أكبر وهو ما سيضمن أكثر شفافية ونزاهة للعملية الانتخابية برمتها.

ومن جهته طالب حزب افاق تونس بالتمديد في فترة التسجيل للانتخابات التشريعية مع انتهاء فترة التسجيل للانتخابات الرئاسية أي يوم 4 يوليه 2019.

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واعتبر الحزب أن الأسابيع الأخيرة شهدت اقبالا من التونسيين على التسجيل في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 ، موضحا أنه ونظرا لنفور البعض عن الشأن العام طيلة شهر رمضان، فإنه يدعو إلى التمديد في فترة التسجيل في الانتخابات التشريعية.

كما يطالب آفاق بتسهيل الاجراءات بالنسبة للتونسيين في الخارج وبذل أقصى الجهود لتمكينهم من التسجيل.

كما أوضح فوزي الشرفي أمين عام حزب المسار، أن فترة التسجيل الأخيرة شهدت إقبالا ملحوظا، ولم يتم التمديد فيها خاصة بعد تسجيل إقبال هام للشباب على التسجيل ، أملا أن تكون الرزنامة، والشروط التقنية سانحة لإمكانية التمديد وإذا ما تفاعلت الهيئة مع هذه المقترحات فإنها ستكون نقطة ايجابية جدا في المسار الانتخابي اذ ستمكن من تسجيل عدد كبير من التونسيين للترفيع في إمكانية اقبالهم على المشاركة في الانتخابات.

ومن المنتظر أن تعقد الهيئة في 22 من مايو الجاري ندوة صحفية لتقديم قرار الهيئة حول جميع المسائل المتعلقة بالآجال والاحصائيات ومختلف الأرقام التي توصلت اليها الهيئة وتجدر الاشارة أنه تم الى حد الآن تسجيل أكثر من 870 ألف ناخب جديد خلال هذه الفترة.