الإمارات:نتحلى بضبط النفس بعد هجوم على ناقلات وتطالب إيران بتغيير سلوكها

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول كبير اليوم الأربعاء إن الإمارات ستتحلى بضبط النفس بعد الهجمات التي تعرضت لها ناقلات نفط سعودية قبالة سواحلها وإنها ملتزمة بعدم التصعيد خلال "الوضع الصعب" الذي سببه السلوك الإيراني في المنطقة.

وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إنه لن يتكهن بالجهة المسؤولة عن عمليات التخريب التي وقعت يوم الأحد ضد أربع سفن بالقرب من إمارة الفجيرة حيث أن التحقيق لا يزال جاريا ومن المقرر الانتهاء منه خلال أيام.

وقال قرقاش "نحتاج أن نؤكد على الحيطة والحكم الصائب . فمن السهل توجيه الاتهامات ولكن الموقف صعب وهناك قضايا مهمة ومنها السلوك الإيراني" مشيرا إلى القلق بشأن صواريخ إيران وسياساتها بالمنطقة.

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