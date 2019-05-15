شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات:نتحلى بضبط النفس بعد هجوم على ناقلات وتطالب إيران بتغيير سلوكها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول كبير اليوم الأربعاء إن الإمارات ستتحلى بضبط النفس بعد الهجمات التي تعرضت لها ناقلات نفط سعودية قبالة سواحلها وإنها ملتزمة بعدم التصعيد خلال "الوضع الصعب" الذي سببه السلوك الإيراني في المنطقة.
وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إنه لن يتكهن بالجهة المسؤولة عن عمليات التخريب التي وقعت يوم الأحد ضد أربع سفن بالقرب من إمارة الفجيرة حيث أن التحقيق لا يزال جاريا ومن المقرر الانتهاء منه خلال أيام.
وقال قرقاش "نحتاج أن نؤكد على الحيطة والحكم الصائب . فمن السهل توجيه الاتهامات ولكن الموقف صعب وهناك قضايا مهمة ومنها السلوك الإيراني" مشيرا إلى القلق بشأن صواريخ إيران وسياساتها بالمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات:نتحلى بضبط النفس بعد هجوم على ناقلات وتطالب إيران بتغيير سلوكها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.