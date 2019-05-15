مقتل 4 ضباط ومنتسب للشرطة بهجوم لـ"داعش" في العراق

بغداد — سبوتنيك. وأكدت الخلية في بيان "اعتداء إرهابي غادر لعصابات داعش على عجلة نوع سلفادور تابعة للواء القناصين بالشرطة الاتحادية في منطقة سيلان ضمن ناحية الرياض جنوب غربي كركوك، ما أدى إلى استشهاد 4 ضباط ومنتسب من أبطال الشرطة الاتحادية".

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