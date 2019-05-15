الإمارات: أمريكا رصدت بالتأكيد تهديدا قبل سحب دبلوماسيين من العراق

وحسب "رويترز" جاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كان يتفق مع القرار الأمريكي الخاص بسحب موظفين من العراق.
كانت واشنطن أمرت بسحب موظفيها غير الأساسيين من بعثاتها الدبلوماسية في العراق اليوم الأربعاء في مؤشر آخر على مخاوفها مما تصفها بتهديدات من إيران.
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