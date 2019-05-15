عضو "تجمع المهنيين" في السودان: مجلس الوزراء بالكامل لقوى "الحرية والتغيير"

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© REUTERS / STRINGER
وأكد أن أي شخصية كانت مشاركة في النظام السابق حتى يوم 11 إبريل / نيسان، لن يكون لها وجود في الفترة الانتقالية المقبلة.
وأشار حسن أن هناك لجنة للتحقيق في قتلى الاعتصام مشكلة من الجهات القانونية بالدولة والتوافق على لجنة مشتركة من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لمتابعة وحماية الاعتصام، حتى لا تحدث ثغرات تنقذ منها الميليشيات.
وقال إن فض الاعتصام وعودة الأمور لطبيعتها يتوقف على نتائج تفاوض اليوم حيث ينتظر الشارع ما سيحدث في صالحهم من خلال وجود ضمانات ترتبط بتحقيق كافة الشروط للوصول إلى حكومة مدنية.
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