وزير إماراتي : القائد العسكري الليبي حفتر لم يتشاور معنا قبل زحفه نحو طرابلس

ونقلت وكالة رويترز عن قرقاش قوله خلال مؤتمر صحفي:"إن طرابلس لا تزال خاضعة لسيطرة فصائل تضم "بلطجية وعصابات".

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وفي سياق متصل أعلن قرقاش أن التحالف العسكري بقيادة السعودية "سيرد بقوة" على أي هجوم تشنه جماعة الحوثي اليمنية على المملكة لكنه سيظل ملتزما باتفاق سلام تم التوصل إليه بشأن مدينة الحديدة برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف الوزير:"الإمارات، العضو في التحالف الذي يقاتل الحوثيين في اليمن منذ أربعة أعوام، تؤمن بأن اتفاق السلام في الحديدة "يظل خيارنا الأفضل" وستدعم عملية الأمم المتحدة رغم أفعال جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران".