الرئاسة التركية: نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته المحقة

أنقرة / ظفر فاتح بياز / الخليج 365
قال المتحدث باسم الرئاسة ابراهيم قالن، الأربعاء، إن "تركيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته المحقة".
جاء ذلك في تغريده له عبر حسابه على "تويتر"، بمناسبة الذكرى 71 للنكبة الفلسطينية.
وأشار قالن إلى استمرار نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة، مؤكدًا أن الاحتلال وعمليات النفي والاعتقالات والمجازر التي نفذتها إسرائيل، إضافة إلى دعم الدول الغربية وصمتها المخزي لم ولن يثني الشعب الفلسطيني.
وأضاف:" تركيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته المحقة".
ويُطلق الفلسطينيون مصطلح "النكبة" على عملية تهجيرهم من أراضيهم على يد "عصابات صهيونية مسلحة"، عام 1948، ويحيونها في 15 مايو/أيار من كل عام، بمسيرات احتجاجية تؤكد على حقهم في العودة لأراضيهم، وارتباطهم بها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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