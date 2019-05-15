عمان والمفوضية الأوروبية يبحثان أزمات المنطقة

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

بحث الأردن والاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أزمات المنطقة وسبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، برئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، على هامش القمة العالمية للتصدي للتطرف على الإنترنت "نداء كرايست تشيرش"، المنعقدة في باريس.

ووفق ما أورده الديوان الملكي الأردني، في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، فقد عبر الملك عبد الله خلال اللقاء، عن تقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن في العديد من القطاعات الحيوية.

وتم خلال اللقاء "التأكيد على أهمية الاتفاقيات المشتركة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، خصوصا في المجالات التنموية والاقتصادية".

ولفت الملك عبد الله إلى "أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقيات بهدف تعزيز جهود المملكة التي تتركز على زيادة النمو والاقتصادي وتوفير فرص العمل".

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وفيما يتعلق بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أكد الملك عبد الله "ضرورة التوصل إلى سلام عادل ودائم، استنادا إلى حل الدولتين يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، مثمنا الدور الأوروبي بهذا لخصوص.

وتم بحث الأزمات التي تمر بها المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة السورية ومساعي التوصل لحل سياسي فيها يحفظ وحدة الأراضي السورية.

وكان عاهل الأردن اللملك عبد الله الثاني، قد وصل للعاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء؛ للمشاركة في قمة "نداء كرايست تشيرش"، التي تنظم بمبادرة فرنسية نيوزيلندية، للتصدي للتطرف على الإنترنت.

وفي سياق متصل، التقى الملك عبد الله الثاني، رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا أرديرن، حيث ركز الطرفان على "أهمية مواصلة تنسيق الجهود وتبادل الخبرات بين البلدين في محاربة خطر الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية".

وعقب اللقاء، ترأس الملك عبد الله ورئيسة وزراء نيوزيلندا جلسة لبحث وقف استخدام التكنولوجيا والإنترنت كأداة للترويج للإرهاب والتطرف، ضمت رؤساء وممثلي كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.

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