برلين تعلن تعليقها تدريب الجيش العراقي وبغداد تنفي

برلين، العراق / أربيل بشاي، أمير السعدي/ الخليج 365

أعلنت ألمانيا، الأربعاء، تعليقها تدريب الجيش العراقي وقوات البيشمركة (قوات إقليم شمالي العراق) بسبب تصاعد التوتر الإقليمي في المنطقة، وهو ما نفته بغداد، وقالت إن برلين سحبت فقط بعض الموظفين لا داعي لوجودهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية ينس فلوسدورف في تصريح الأربعاء، إن قرار تعليق العمليات التدريبية في العراق جاء بسبب تصاعد التوتر الإقليمي في المنطقة، وبالتنسيق مع الدول الشريكة.

وأشار فلوسدورف، إلى أن هذا القرار لا يعني أن النشاط التدريبي لن يستأنف مجددا في الأيام المقبلة.

وحول رده على سؤال بخصوص تدهور الوضع الأمني في العراق، قال فلوسدورف، ليس لدينا أدنى فكرة، ولاتوجد تهديدات ملموسة، إلا أن الوضع الأمني بشكل عام يعتبر متوترا.

ولفت إلى وجود 60 عنصرا من قوات الجيش الألماني في قضاء التاجي شمالي العاصمة بغداد، و100 آخرون في منطقة إقليم شمال العراق.

في المقابل، نفت وزارة الدفاع العراقية إقدام ألمانيا على تعلق تدريب جيشها.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي، إن "ألمانيا لم تعلق مهام التدريب وهي مستمرة بالعمل مع وزاره الدفاع".

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وأضاف "ما حدث أن الموظفين أو الأشخاص الذين لا داعي لوجودهم تم سحبهم".

وكانت ألمانيا قد أرسلت قوات من جيشها إلى العراق عام 2014 ضمن بعثة الناتو من أجل تدريب قوات حكومة إقليم شمال العراق والجيش العراقي كجزء من الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

يشار إلى أنه وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد أنها تعرضت إلى تهديدات متزايدة، ما دفع وزارة الخارجية الأمريكية إلى دعوة الموظفين "غير الأساسيين" في السفارة ببغداد والقنصلية في أربيل لمغادرة العراق.

والأحد، حذّرت سفارة واشنطن لدى بغداد، مواطنيها من ارتفاع حدة التوتر في العراق.

وطلبت السفارة من الأمريكيين عدم السفر إلى العراق، ودعت مواطنيها هناك إلى اليقظة.

والثلاثاء، قال الكابتن بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في بيان، إن بعثة بلاده "في حالة تأهب قصوى الآن، ونواصل المراقبة عن كثب لأي تهديدات حقيقية أو محتملة وشيكة للقوات الأمريكية في العراق".

ويشيرمراقبون إلى وجود تهديدات متزايدة من جانب القوى المدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق وسوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.