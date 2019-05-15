بغداد: الوضع الأمني في البلاد مستقر للغاية

العراق/أمير السعدي/الخليج 365

قالت وزارة الخارجية، الاربعاء، إن الوضع الأمني في العراق "مستقر للغاية".

يأتي ذلك بعد ساعات من طلب الخارجية الأمريكية من موظفيها الحكوميين "غير الضرويين" العاملين بسفارتها لدى بغداد وقنصليتها في أربيل، بمغادرة العراق "فورا".

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان اطلعت عليه "الخليج 365": "الوضع الأمني مستقر للغاية في العراق، ووزارة الخارجية العراقية تنسق مع الأطراف كافة، وتلتزم خطاب الحوار وإمكانية البناء على فرص التوازن في ضوء حاجة المنطقة لذلك".

والأحد، حذّرت سفارة واشنطن لدى بغداد، مواطنيها من ارتفاع حدة التوتر في العراق، وطلبت من الأمريكيين عدم السفر إلى العراق، ودعت مواطنيها هناك إلى اليقظة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.