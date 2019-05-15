سفير العراق في موسكو: لا وجود لصفقة صواريخ إس-400 مع روسيا

العراق/عامر الحساني/الخليج 365-

نفى سفير العراق في موسكو حيدر منصور هادي اليوم، الأربعاء، ما نسبته له وسائل إعلام من تصريحات بشأن عزم بلاده شراء منظومة الصواريخ "إس-400" من روسيا.

وقال منصور في فديو توضيحي: "لم أتحدث قط حتى عن وجود مفاوضات حول هذا الموضوع، ناهيك عن صفقة".

وتابع السفير العراقي "لاتوجد صفقة إس -400 حتى نصل لمراحل في قضية المفاوضات، ونحن كسفارة وملحقية عسكرية ليست لدينا اي معلومات ان هناك مفاوضات او مراحل من مفاوضات بخصوص صفقة إس -400".

وفي وقت سابق نسبت وكالات أنباء روسية تصريحات للسفير العراقي أثناء مؤتمر صحفي بموسكو، اليوم الأربعاء، مفادها أن "بغداد قررت شراء منظومة الصواريخ "إس-400" من روسيا.

يذكر أن رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع والأمن، فيكتور بونداريف، قد قال سابقا أن سوريا والعراق والسودان ومصر تعتبر من بين الدول المحتملة لشراء منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-400".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية حذرت السلطات العراقية ودولا أخرى من تبعات عقد صفقات لشراء أسلحة روسية، وذلك وفقا لقانون مواجهة أعداء أميركا عبر العقوبات CAATSA.

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