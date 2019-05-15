سعود_الصرامي يسخر من #الهلال بقصيدة بعنوان ” #الهلال_محارب “

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صحيفة الخليج الإلكترونية
نظّم سعود الصرامي، الكاتب والناقد الرياضي ، قصيدة شعرية للسخرية من جماهير نادي الهلال ووصفها لأزرق العاصمة بـ ” الهلال محارب”..
ونشر الصرامي قصيدته الشعرية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلا: “قالوا الهلال محارب، فقالت الأرقام هلالكم أكثر فريق حصل على بلنتيات، قالوا الهلال محارب، فقالت الأرقام هلالكم حصل على دعم مالي غير مسبوق”.
وتابع :” قالوا الهلال محارب، فقالت المناصب نحن نعرف الهلاليين و هم يعرفوننا ، قالوا الهلال محارب، فقال العقلاء أصوات المتعصبين (نشاز) شوهت صورة الزعيم”.
ويحتل الزعيم وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 66 نقطة، بفارق نقطة، عن النصر، صاحب الصدارة، ويتبقى جولة حاسمة بالدوري السعودي، تنطلق غدًا الخميس ، لتحدد بطل الموسم الجاري.
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