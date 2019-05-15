إصابة مدافع #فالنسيا قبل المواجهة المنتظرة أمام #برشلونة في نهائي كأس الملك

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أعلن نادي فالنسيا الإسباني إصابة مدافعه إيزيكيل جاراي، بإصابة عضلية تعرض لها قبل 10 ايام فقط من المواجهة المنتظرة أمام برشلونة فنهائي كأس الملك على ملعب بينيتو فيامارين،
واضاف الخفافيش ان جاراي سيخضع للمزيد من الفحوصات لمعرفة مدة غيابه عن الملاعب، حيث تشير التقارير الى انه من المتوقع ان يغيب عن مواجهة برشلونة في نهائي كأس ملك اسبانيا على ملعب بينيتو فيامارين.
ويستعد فالنسيا لمواجهة ريال بلد الوليد في الجولة الاخيرة من الدوري الاسباني لكرة القدم، حيث يحتل الفريق الرابع في الترتيب برصيد 58 نقطة.
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