الأرصاد: تعرف على #الحالة_المناخية السائدة والمتوقعة لـ #لمملكة في #رمضان

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، اليوم تقريراً عن الحالة المناخية السائدة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ .

وبين التقرير ، أن شهر رمضان في هذا العام يوافق الفترة ابتداء من 6 مايو إلى 3 يونيو 2019م ، حيث يأخذ شهر مايو الملامح المناخية لبداية فصل الصيف بالنسبة لمعدلات درجات الحرارة العظمى ، واعتدال في درجات الحرارة الصغرى ، ويتصف شهر مايو بتراجع قمة الهطول المطري المنتشرة على المملكة مع تواجد للأمطار على غرب المملكة خاصة المرتفعات منها ، كذلك على جنوب غرب وجنوب المملكة .

وأوضح التقرير أنه من خلال تحليل مخرجات التوقعات لشهر رمضان هذا العام يُتوقع -باذن الله- احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة ، بينما هناك فرصة بأن تكون أعلى من المعدل على بعض الأجزاء من شرق ، وغرب المملكة ، واحتمالية أن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة حول المعدل على معظم مناطق المملكة فيما عدا الأجزاء الجنوبية من المملكة ، حيث يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف بمعدلاتها ، كما يتوقع أن تتزايد نسب الرطوبة خاصة على الأجزاء الساحلية .

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وتشير التوقعات -بمشيئة الله – لدرجات الحرارة السطحية على مكة المكرمة إلى معدلات درجات حرارة حول المعدل وهطول الأمطار حول المعدل ، فيما تشير تحليل البيانات المناخية للمدينة المنورة أن يتصف الطقس بأنه حار خلال النهار يميل للاعتدال نسبيا ليلاً ، بينما تتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع ومدى الرؤية الأفقية جيدة تتدنى في بعض الفترات لأقل من 5 كيلومتر بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

في حين تشير التوقعات – بمشيئة الله – لدرجات الحرارة السطحية على المدينة المنورة إلى معدلات درجات حرارة متوقعة حول المعدل وهطول الأمطار بأعلى من المعدل.

فيما أشار التقرير إلى احتمالية وجود بعض حالات الشذوذ المناخي ، والتي تسمى بالحالات المتطرفة ، وتهطل منها أمطار غزيرة ، علماً بأن هذه الحالات لاتظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى ، ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى “الآنية” ، والتي تبث في الموقع الإلكتروني للهيئة ، كما توفر الهيئة نسخة الكترونية لهذا التقرير عبر موقها الرسمي.