تنبيهات بـ #هطول_أمطار غزيرة ورعدية على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهات عاجلة بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة في مناطق المدينة المنورة وعسير وحائل.

وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّ منطقة المدينة المنورة وتشمل (العيص، المهد)، تشهد هطول أمطار رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية مع تدني مستوى الرؤية الأفقية وذلك في التاسعة مساءً.

فيما تشهد منطقتا عسير (أبها، أحد، رفيدة، الحرجة، النماص، بيشة، تنومة، رجال ألمع)، وحائل (الشملي، الشنان، بقعاء، حائل) نشاطًا في الرياح السطحية ورياحًا نشطة مصحوبة بأتربة مثارة، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع تدني مستوى الرؤية حتى التاسعة من مساء اليوم.

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وفي وقتٍ سابق من اليوم، حذّرت هيئة الأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل محافظة بدر الجنوب و حبونا، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، فيما دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع الإرشادات والتعليمات.

وكانت الهيئة قد أصدرت تقريرًا مفصّلًا بشأن حالة الطقس في مختلف مناطق المملكة اليوم الأربعاء، توقعت فيه استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وقالت عبر موقعها الإلكتروني، إنّ الحالة المطرية تشمل مرتفعات مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الشرقية من تلك المناطق، وأيضًا مناطق الرياض، والقصيم وحائل، وتمتد إلى منطقة الجوف.