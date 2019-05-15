اتفاقية تعاون بين #الاتحاد_السعودي_للإعلام_الرياضي والجامعة الإلكترونية

صحيفة الخليج الإلكترونية وقع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اتفاقية تعاون مشترك مع الجامعة السعودية الإلكترونية تشمل برامج علمية وأكاديمية مشتركة، وذلك بحضور معالي مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك.

وقام بتوقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور رجاء الله السلمي ومدير الجامعة الإلكترونية المكلف الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المعيقل، وتتضمن إعداد البرامج المتخصصة في الإعلام الرياضي، إضافة إلى الإسهام في تطوير عدد من البرامج التدريبية التي أقرها الاتحاد ضمن مبادرة تطوير الإعلام الرياضي في المملكة.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية منسوبي الجامعة الإلكترونية : وكيل الشؤون التعليمية الدكتور ثامر الحسين ، وعميد كلية العلوم والدراسات النظرية الدكتور بدر المدرع ، والمشرف العام على العلاقات والاعلام رئيس قسم الإعلام الإلكتروني الدكتور شاكر الذيابي.

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