صحيفة الخليج الإلكترونية تشهد أروقة نادي التعاون خلافًا حول قبول أو رفض عرض نادي الاتحاد الذي قدمه لضم كلا من ريان الموسى، وعبد الفتاح ادم . وأبدت إدارة التعاون موافقتها على بيع اللاعبين لنادي الإتحاد، بينما أبدى المجلس التنفيذي رفضه لبيع الإثنين معًا. وكان الاتحاد تقدم بعرض ضخم لضم الثنائي، ولكن يبدو أنه لن تتم الصفقة سوى مع أحدهما بنسبة كبيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #التعاون يشهد خلافًا حول قبول أو رفض عرض نادي #الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.