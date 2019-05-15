الإصابات تجبر #الباطن على البدلاء أمام #النصر

صحيفة الخليج الإلكترونية اضطر الروماني سيبيريا، مدرب فريق الباطن الأول لكرة القدم، إلى الاستعانة بعدد من البدلاء للمشاركة أمام النصر في المباراة التي يحتضنها ملعب الملك فهد الدولي في مدينة الرياض، ضمن منافسات الجولة الأخيرة، من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وجاء اعتماد سيبيريا على البدلاء بعد إصابة عدد من اللاعبين في مقدمتهم المدافعان بندر ناصر، وجدعان مهنا، وسيضطر إلى اللعب بالصف الثاني في خط الدفاع كاملًا باستثناء مهنا العنزي، الظهير.

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