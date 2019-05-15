أتلتيكو_مدريد ينهي صفقة مدافع #بورتو

صحيفة الخليج الإلكترونية

أنهى أتلتيكو مدريد الاتفاق على ضم مدافع فريق بورتو، البرازيلي فيليبي، وفقاً لما نشرته اليوم الأربعاء صحيفة ريكورد) البرتغالية الرياضية.

كان المدافع البرازيلي (29 عاماً) انضم إلى صفوف “التنانين” في صيف 2016 قادماً من كورينثيانز البرازيلي، وحجز مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق البرتغالي على مدار 3 أعوام، سواء مع المدير الفني الحالي سيرجيو كونسيساو، أو مع المدير الفني السابق نونو إسبيريتو سانتو.

واجتاز اللاعب الاختبارات الطبية في أحد الفنادق في بورتو، نظراً لأن الفريق يسعى إلى الحصول على بطولة الدوري البرتغالي، حيث يحتل المركز الثاني خلف بنفيكا المتصدر بفارق نقطتين، ولا تزال هناك مباراة متبقية لكلا الفريقين.

وبحسب الصحيفة البرتغالية، بلغت قيمة العقد 25 مليون يورو.