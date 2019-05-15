إغلاق #محطة_محروقات تلاعبت بعدادات #البنزين بـ #الطائف

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صحيفة الخليج الالكترونية
أغلقت القوة المشاركة بمهام لجنة “وطن بلا مخالف” في الطائف اليوم، محطة محروقات، ضمن حملة قامت بها، حيث كُشف عن مزاولتها النشاط دون تراخيص وسجلات نظامية، وتلاعب عمالتها بعدادات البنزين.
جاء ذلك بعد الكشف على المضخات من قبل مندوبي التجارة والأمانة المُشاركين ضمن اللجنة، فيما يُنتظر تطبيق الاجراءات النظامية حيال تلك المحطة.
وتواصل لجنة “وطن بلامخالف” بمحافظة الطائف أعمالها، بإشراف مباشر من شعبة الضبط الإداري بالشرطة، حيث تكثف جهودها مع الجهات ذات العلاقة على ضبط مخالفات الاشتراطات الصحية والبيئية وأنظمة العمل.
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